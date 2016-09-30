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  • Жирков: «В жизни все бывает, но себя в майке «Спартака» не представляю»

Жирков: «В жизни все бывает, но себя в майке «Спартака» не представляю»

30 сентября 2016, 12:18
37

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков в преддверии встречи девятого тура чемпионата России с «красно-белыми» признался, что не видит себя в роли футболиста столичного «Спартака».

– В свое время вы встречались с Валерием Карпиным. Было конкретное предложение перейти в «Спартак»?

– Да просто мы с ним в холле отеля сидели и все. Так же сидели там многие игроки. Такого разговора не было.

– На протяжении карьеры была возможность стать игроком «Спартака»? Представляете себя в майке с ромбиком?

– В жизни все бывает, но нет. Не в моей.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Жирков Юрий Карпин Валерий
Комментарии (37)
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zarsm
1475229372
Балабол. Ты говорил что в России кроме цска тебя нигде не будет. Что в итоге?
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RЕАLMADRID1902
1475232215
Когда в ЦСКА играл, тебя и в форме Анжи, Динамо и Зенита тоже никто представить не мог.
Ответить
spartach n1
1475232759
Нах не нужен
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Тraumtanzеr
1475232809
Балабол.Он играл за тамбовский Спартак и был на просмотре у Романцева, не прошел.
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Путлер3
1475233207
Как же, не представляет. Сам просился в Спартак, когда в Челси не заиграл.
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Munez89
1475233212
В ЦСКА играл, перешел в Зенит, из Зенита перейдёт в Спартак, тропинка уже протоптана
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vincentin
1475235099
После его слов, что в Россию он вернется только в ЦСКА, пиздаболу и шлюхе этой верить нельзя
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ильиных
1475236446
Тебя баблом помани,делов то,только кому ты нужен бомжеконь
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nik55
1475241259
за деньги будешь ж-у лизать
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Mr_Murder
1475249816
да ненужен ты "Спартаку"
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