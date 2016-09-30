Жирков: «В жизни все бывает, но себя в майке «Спартака» не представляю»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков в преддверии встречи девятого тура чемпионата России с «красно-белыми» признался, что не видит себя в роли футболиста столичного «Спартака».

– В свое время вы встречались с Валерием Карпиным. Было конкретное предложение перейти в «Спартак»?

– Да просто мы с ним в холле отеля сидели и все. Так же сидели там многие игроки. Такого разговора не было.

– На протяжении карьеры была возможность стать игроком «Спартака»? Представляете себя в майке с ромбиком?

– В жизни все бывает, но нет. Не в моей.