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  • Витсель: «Мы лучше «Спартака» просто потому, что мы — «Зенит»»

Витсель: «Мы лучше «Спартака» просто потому, что мы — «Зенит»»

30 сентября 2016, 11:53
57

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель назвал сильные стороны своей команды перед матчем РФПЛ со «Спартаком». Напомним, что матч состоится 2 октября в Санкт-Петербурге.

«Мы лучше «Спартака» просто потому, что мы — «Зенит». Читал, что «Зенит» – самый популярный клуб в России, а «Спартак» – на втором месте. Что касается футбольных вещей, на мой взгляд, «Зенит» сильнее по составу. Кроме того, мы лучше знаем, как доводить игру до победы. При этом в нынешнем сезоне наша команда действует совсем по-другому, чем прежде. Полностью поменяли свой стиль. Где-то мы рисковали, но теперь все работает хорошо. Надо продолжать в том же духе.

Лидерство «Спартака» не удивило. Все-таки это сильная команда. Правда, в прошлые 15 сезонов результаты «Спартака» были не самыми хорошими, но сейчас он выдал очень удачный старт. Я понимаю, что нас ждет тяжелый матч.

Хотелось бы, чтобы повторился матч, который я сыграл в свой первый сезон за «Зенит» на том большом стадионе с беговыми дорожками. Тогда мне удалось забить в Москве два гола, а наша команда победила – 4:2. Это было бы здорово. Хотя на самом деле не имеет значения, забью ли я «Спартаку» снова. Главное, чтобы «Зенит» победил», — сказал Витсель.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Витсель Аксель
Комментарии (57)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Grelas
1475225759
Ахаха, красава Аксель!)
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nikita08
1475226476
Шницель бредит.
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GM
1475226583
Щас красно-белые поросята каааак обидятся! :)
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RedWhiteFans2
1475226728
Газпрому надо срочно шапкопошивочную фабрику открывать, чтобы Всем Зенитом забросать Спартак, а то у Шницеля скоро щеки лопнут.
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спартач 23рус
1475227065
витцель : мы лучше потому что только мы можем 100 лет в пердиве отыграть
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порт
1475227165
Хрюшки уже слили два турнира,на очереди чемпионат.
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Павелий
1475227750
Где ты прочитал, что Зенит самый популярный? На сайте Зенита? Слишком ты бодр на язык.
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VVM1964
1475228724
СОГЛАШУСЬ ТОЛЬКО СТЕМ , ЧТО СОСТАВ У ВАС СИЛЬНЕЕ И ДЕНЕГ " КАК У ДУРАКА МАХОРКИ " .
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ильиных
1475231744
Закрыл бы ты рот одуванчик
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Опорник84
1475238072
Мяч круглый, поле квадратное! Посмотрим кто сильнее! А вот по поводу того,что Зенит популярнее Спартака поспорил-бы! Спартак -народная команда!
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