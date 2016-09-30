Витсель: «Мы лучше «Спартака» просто потому, что мы — «Зенит»»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель назвал сильные стороны своей команды перед матчем РФПЛ со «Спартаком». Напомним, что матч состоится 2 октября в Санкт-Петербурге.

«Мы лучше «Спартака» просто потому, что мы — «Зенит». Читал, что «Зенит» – самый популярный клуб в России, а «Спартак» – на втором месте. Что касается футбольных вещей, на мой взгляд, «Зенит» сильнее по составу. Кроме того, мы лучше знаем, как доводить игру до победы. При этом в нынешнем сезоне наша команда действует совсем по-другому, чем прежде. Полностью поменяли свой стиль. Где-то мы рисковали, но теперь все работает хорошо. Надо продолжать в том же духе.

Лидерство «Спартака» не удивило. Все-таки это сильная команда. Правда, в прошлые 15 сезонов результаты «Спартака» были не самыми хорошими, но сейчас он выдал очень удачный старт. Я понимаю, что нас ждет тяжелый матч.

Хотелось бы, чтобы повторился матч, который я сыграл в свой первый сезон за «Зенит» на том большом стадионе с беговыми дорожками. Тогда мне удалось забить в Москве два гола, а наша команда победила – 4:2. Это было бы здорово. Хотя на самом деле не имеет значения, забью ли я «Спартаку» снова. Главное, чтобы «Зенит» победил», — сказал Витсель.