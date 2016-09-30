Моуринью: «Матчи по понедельникам – плохой подарок»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство предстоящим графиком матчей.

Напомним, что 17 октября «красным дьяволам» предстоит сыграть на выезде с «Ливерпулем» в матче АПЛ, 20-го числа в Лиге Европы команда примет «Фенербахче», 23 октября «МЮ» сыграет в гостях с «Челси» (АПЛ), а через три дня состоится матч Кубка лиги с «Манчестер Сити».

«Могли провести матч с «Ливерпулем» в субботу или воскресенье. Однако мы играем в понедельник, и, вероятно, будем не в лучшем состоянии. Матчи по понедельникам – плохой подарок, это своего рода троянский конь», – сказал он.