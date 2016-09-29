В «Зените» считают, что болельщики «Спартака» перепродают билеты на матч

В «Зените» не исключили, что болельщики «Спартака» перепродают билеты на матч команд в 9-м туре РФПЛ. Ранее в сети в продаже появились билеты на гостевой сектор «Петровского» на центральную игру тура.

«Откуда билеты на гостевой сектор появились в сети? Это вопрос к болельщикам «Спартака», очевидно, перепродающим свои билеты. «Зенит» всю гостевую квоту отдал московскому клубу для реализации в Москве, и они утверждают, что все продали. Всего 2100 билетов», – заявили в пресс-службе «Зенита».