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  • В «Зените» считают, что болельщики «Спартака» перепродают билеты на матч

В «Зените» считают, что болельщики «Спартака» перепродают билеты на матч

29 сентября 2016, 14:41
17

В «Зените» не исключили, что болельщики «Спартака» перепродают билеты на матч команд в 9-м туре РФПЛ. Ранее в сети в продаже появились билеты на гостевой сектор «Петровского» на центральную игру тура.

«Откуда билеты на гостевой сектор появились в сети? Это вопрос к болельщикам «Спартака», очевидно, перепродающим свои билеты. «Зенит» всю гостевую квоту отдал московскому клубу для реализации в Москве, и они утверждают, что все продали. Всего 2100 билетов», – заявили в пресс-службе «Зенита».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (17)
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Grelas
1475149617
Барыги московские.
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илья 009
1475149989
Что такого. В нашей стране все - всё продают.
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Патриот РФ
1475152103
Ахаха, просто мясникам больше сказать нечего кроме как Питер бомжами обзывать, а сами?
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EFR
1475154032
идиоты!!покупают другие сектора чтобы попасть на фанатку!!!а трибуны как раз таки купили Питерские барыги и продают в сети и у стадиона
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Aztec58
1475155170
Блин, куда уж спартачам до питерского жулья и ворья?
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aurora5858
1475155433
Вот так руководство клубов стравливает фанатов. Зачем?
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Дмитрий Александрович
1475158487
Перекупы везде есть. Это неисоренимо.
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Kollljan
1475161874
Вот свиньи!!!
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Apocalypse
1475163113
Перепродают? Я хотел купить билет. Позвонил. Мне ответили, что индивидуально билеты не продают!
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Garrincha58
1475219465
Россия бедная не футбольная страна а жить то всем хотца все барыжничают одни перепродают вагонами и цистернами это бизнесмены а другие сигаретами торгуют это малый бизнес а эти всего лишь какими то билетами это спекулянты. Страна купи -продай
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