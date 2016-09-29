Глава КДК РФС: «В «деле Гершковича» поставлено многоточие»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, как проходит рассмотрение дела в отношении главы Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича.

«Мы изучили материалы в СМИ, в частности, текст, где Бердыев опроверг факт своей подписи. Ознакомились и с выступлением Гаджиева. Получается, речь идет о том, что и до этого были какие-то письма. Сегодня на заседании Гершкович сказал, что подписи были согласованы со всеми, чьи фамилии значатся в документе. Чтобы вы понимали, посмотрите на него – видите, какие тут подписи?

На всех письмах одно и то же. Стали выяснять, откуда взялись подписи. Гершкович заявил письменное ходатайство, в котором попросил вызвать на заседание в качестве свидетелей его коллег, членов объединения Семина, Романцева, Игнатьева, Хидиятуллина, Кобелева, Гаджиева и Ярцева.

Всех, кроме Бердыева. КДК решил, что к этому списку должен быть добавлен и Курбан Бекиевич. Мы отложили рассмотрение данных вопросов на 5 октября. Все фигуранты заявления будут приглашены. Гершкович сказал, что поспособствует приезду всех участников. Пока КДК поставил многоточие в этом деле. Решение не принято», – сказал Григорьянц.