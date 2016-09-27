Карпин: «В Кубке России все начнут играть основными составами только с 1/4 финала»

Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин выразил свое мнение касательно выступлений клубов Премьер-лиги на стадии 1/16 финала Кубка России.

«Речь не идет о недооценке соперников со стороны ЦСКА и «Спартака». Все команды хотели выиграть. В их числе был и «Зенит». «Ростов» вообще на кубковый матч выпустил даже третий состав, а не второй. На Кубке дают шанс попробовать выступить другим игрокам и думают, что не основной состав сможет справиться. Другое дело, что у ЦСКА и «Спартака» это не получилось.

Есть команды, которые также играют в Лиге чемпионов. Поэтому ставка, конечно, делается на этот турнир и на чемпионат России. Получить три очка там намного ценнее. В Кубке России все начнут играть основными составами только в четвертьфинале», – сказал Карпин.