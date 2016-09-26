«Матч ТВ» введет цензуру для комментаторов

Канал «Матч ТВ» намерен запретить своим комментаторам использовать в эфире речевые штампы.

Сообщается, что редакция канала разослала ведущим и комментаторам письмо со списком слов и выражений, использование которых в эфире недопустимо.

«Эфирный русский язык должен быть современным, грамотным и лишенным штампов. Пожалуйста, уделяйте внимание предлогам после глаголов, формам прилагательных и существительных. Если есть сомнения, консультируйтесь со справкой gramota.ru. Если вам не нравится консультироваться с порталом, читайте книги.

Собеседников в эфире нужно называть на Вы. Обращение – девочки, девчата, девчонки – не допустимо. Оно допустимо, если кто-то из ведущих рос или воспитывался вместе со спортсменками. Или является одним из их старших родственников», – сказано в письме.

Источник сообщает, что сотрудникам «Матч ТВ» рекомендовано не употреблять такие выражения, как «валидольный матч», «ваш покорный слуга», «голевое пиршество», «доброго времени суток», «пальма первенства», «зенит славы», «львиная доля», «массированная атака», «матч за шесть очков», «игра от ножа», «попустительство защитников», «поставить голы/передачи на конвейер», «на встречных курсах», «стойка/каркас ворот» и многие другие.