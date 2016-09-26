Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Матч ТВ» введет цензуру для комментаторов

26 сентября 2016, 19:26
39

Канал «Матч ТВ» намерен запретить своим комментаторам использовать в эфире речевые штампы.

Сообщается, что редакция канала разослала ведущим и комментаторам письмо со списком слов и выражений, использование которых в эфире недопустимо.

«Эфирный русский язык должен быть современным, грамотным и лишенным штампов. Пожалуйста, уделяйте внимание предлогам после глаголов, формам прилагательных и существительных. Если есть сомнения, консультируйтесь со справкой gramota.ru. Если вам не нравится консультироваться с порталом, читайте книги.

Собеседников в эфире нужно называть на Вы. Обращение – девочки, девчата, девчонки – не допустимо. Оно допустимо, если кто-то из ведущих рос или воспитывался вместе со спортсменками. Или является одним из их старших родственников», – сказано в письме.

Источник сообщает, что сотрудникам «Матч ТВ» рекомендовано не употреблять такие выражения, как «валидольный матч», «ваш покорный слуга», «голевое пиршество», «доброго времени суток», «пальма первенства», «зенит славы», «львиная доля», «массированная атака», «матч за шесть очков», «игра от ножа», «попустительство защитников», «поставить голы/передачи на конвейер», «на встречных курсах», «стойка/каркас ворот» и многие другие.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бан
1474907404
Приплыли. Идиотизм достиг края.
Ответить
Karrerim
1474907433
пора тине уже самой начать комментить г ыг ыгы
Ответить
SER-B
1474909894
бред. не рекомендуется употреблять каркас ворот , игра на встречных курсах, валидольный матч!! ЧТО ЗА БРЕД?
Ответить
Шнюхинс
1474910462
Ебнутые что ли на матч тв?? Нормальные комментаторы
Ответить
Kuborg_Ua
1474911384
Ну допустим, а чем вам не угодил "Доброго времени суток"? Что тут анти-лексическое? А "массированная атака","попустительство защитников" и т.д? Странные вы лексикографы _-_
Ответить
Ker0s
1474911947
КНДР ТВ.
Ответить
olic29ivica
1474913065
Лучше бы запретили Орлову в открытую болеть за зенит
Ответить
ViktorMG
1474914982
От Озерова, Спаре, Маслаченко я слышал много и штампов и ляпов, но они всей душой были со зрителями и слушателями, и никакие запреты и цензуры не сделают хороший комментарий.
Ответить
Sany-116
1474915122
И ещё комментатор должен быть нейтрален к играющим командам,а то противно слушать когда в наглую болеет,за спартак или Орлов за зенит
Ответить
Smekaev
1474930327
А еще запретить непонятные слова: "корнер", "латераль", "катеначчо" и т.д. И ни в коем случае не использовать дворовых футбольных терминов, которые любой мальчик с детства знает, так как теперь кругом правят пидоры и бабы.
Ответить
Главные новости
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
1
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
6
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Все новости
Все новости
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
19:19
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
6
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
17:23
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
16:39
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+