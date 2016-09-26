Дзюба: «Матч со «Спартаком»? Это будет бойня, это будет война»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после ничьей с «Анжи» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата России признался, что с нетерпением ожидает встречи со «Спартаком».

– От «Спартака» теперь отстаете на 3 очка. Матч на «Петровском» будет 2 октября сумасшедшим?

– На сто процентов. Это будет бойня, это будет война. Мы с нетерпением ждем этой игры. По большому счету, лучше здесь было оступиться, чем со «Спартаком». Дали отвесить себе пощечину, теперь отступать нельзя. Впереди такой матч. Посмотрим, кто из нас лучше на данный момент. Они или мы.

Напомним, что поединок «Зенит» – «Спартак» состоится 2 октября в Санкт-Петербурге.