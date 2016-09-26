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  • Дзюба: «Матч со «Спартаком»? Это будет бойня, это будет война»

Дзюба: «Матч со «Спартаком»? Это будет бойня, это будет война»

26 сентября 2016, 00:26
36

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после ничьей с «Анжи» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата России признался, что с нетерпением ожидает встречи со «Спартаком».

– От «Спартака» теперь отстаете на 3 очка. Матч на «Петровском» будет 2 октября сумасшедшим?

– На сто процентов. Это будет бойня, это будет война. Мы с нетерпением ждем этой игры. По большому счету, лучше здесь было оступиться, чем со «Спартаком». Дали отвесить себе пощечину, теперь отступать нельзя. Впереди такой матч. Посмотрим, кто из нас лучше на данный момент. Они или мы.

Напомним, что поединок «Зенит» – «Спартак» состоится 2 октября в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (36)
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Iskandero
1474839059
Ничья
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Тraumtanzеr
1474839362
Пидор ты и имя тебе бомжара.
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woyser
1474840549
Да, Зенит не воспользовался осечкой соперников. Жаль! На Петровском нужно обязательно выигрывать. Действительно игра будет сумасшедшей. Зениту, только победы!!!
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Алекc
1474841214
Посмотрим что будет. Хотелось бы чтобы мы победили, а эта шлюшка прикрыла свой рот!
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Zeff
1474848224
Пусть будет скотобойня!
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Каратель помойников
1474860570
что в зинаиде некому объяснить этому дзюбишке,что поленьями уже никаких боёв не ведут...а он-"бойня"
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семенчик
1474862532
Спартак должен победить!
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Фан666
1474865519
Никакой войны и никакой бойни. Больше полсостава иностранцы, а Дзюба всего скорее начнёт на скамейке, а если и выпустят то точно не забьёт. Пока кривоногие воюют, мы просто попьём пивка под унылый футбол, который у нас называется войной.
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4agaaa
1474866067
Научись играть ,бревно, потом раскрывай свою варюшку!
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Dimon013
1474869642
Давай, Дзюбиньо, хет-трик заряди!!!
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