Червиченко: «Мутко? Руководить нужно все-таки чем-то одним, а не хвататься за все, что подают на стол»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что совмещение постов министра спорта РФ и главы РФС Виталием Мутко может привести к отрицательным последствиям. Напомним, сегодня 57-летний функционер был переизбран на пост президента РФС.

– Я считаю, руководить нужно все-таки чем-то одним, или всем российским спортом, или футболом. А не хвататься за все, что подают на стол. Но на данном примере можно видеть, как люди привыкают к власти и даже если заранее знают, что полностью отдаваться на этой работе не смогут, все равно за власть держаться всеми силами.

– Почему вы сомневаетесь, что Мутко будет полностью отдаваться работе, в частности, развивать футбол в регионах? Не считая его совмещения, конечно.

– Не знаю, стал бы серьезно заниматься детско-юношеским футболом Валерий Газзаев, но уверен, что Мутко в это серьезно внимать и контролировать точно не будет. За всю страну говорить не буду, не знаю в каком виде находится массовый и детско-юношеский футбол в разных регионах. Но приведу в пример Ростов. Футбольный регион, традиции, хороший для футбола климат. И стоит в запущенном виде интернат, в котором раньше готовили отличных футболистов – Хидиятуллина, Ледяхова, Лоськова – это только навскидку. Интернат давно в запущенном виде, но вопрос: что мешает его восстановить. Такие уж глобальные вложения здесь не требуются. Но воз и ныне там. Поэтому разговоры о каких-то программах, обучении тренеров и реализации стратегии, на мой взгляд, в большей степени предвыборный популизм, чем намерение все довести до конца.