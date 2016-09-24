Митрофанов: «Если РФС так надеется на лимит, пусть тогда уже сделает его в 11 россиян»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов высказался насчет актуальности лимита на легионеров в российском футболе.

«По поводу лимита мы свою позицию много раз высказывали, не хотелось бы вдаваться в подробности. Полагаю, что должна быть система мер по развитию футбола.

Лимит – это административно-техническое решение, он может способствовать развитию спорта, но не только он. Если не делать больше ничего, надеяться на некий лимита, то давайте сделаем лимит в 11 игроков. Так будет быстрее, но это же какой-то абсурд. Можно сказать, другой вид спорта получится.

Я считаю, что лимит себя изжил. Но если Российский футбольный союз полагает, что еще какое-то время нужно его использовать – давайте посмотрим, будут ли результаты», – сказал Митрофанов.