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  • Митрофанов: «Не раз говорили, что «Зенит» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Митрофанов: «Не раз говорили, что «Зенит» хочет выиграть Лигу чемпионов»

24 сентября 2016, 15:17
7

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что петербургский клуб надеется побороться за победу в Лиге чемпионов. По словам функционера, сине-бело-голубые хотя добиваться максимального результата во всех турнирах, в которых берут участие.

«Мы ставим перед собой задачу побеждать и завоевывать все трофеи, за которые боремся. Не раз говорили, что и Лигу чемпионов мы выиграть тоже хотим. Но тут нужно трезво оценивать свои силы. Это в принципе мало кому удается», – сказал Митрофанов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Митрофанов Максим
Комментарии (7)
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Garrincha58
1474720313
митрофанушкины сны и бредни
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rubinovyi2
1474722290
Прежде чем бороться,туда попасть надо.
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nik55
1474733268
хотелка у вас еще не выросла
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Zeff
1474750915
В следующем сезоне выиграем.
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Алексей1988
1474774079
С действующим перзиком РФС и его заскоками (я про лимит) наши клубы ни то что не выиграют ЛЧ, а дальше 1/8 не пройдут
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Вомбат
1474790315
До ЛЧ Зениту еще далеко, и к тому времени все забудут очередной треп Митрофанушки.
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mixon73
1474795656
При нынешнем руководстве отечественным футболом , такие хотения могут только сниться! Да и УЕФА подкидывает свои правила!
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