Митрофанов: «Не раз говорили, что «Зенит» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что петербургский клуб надеется побороться за победу в Лиге чемпионов. По словам функционера, сине-бело-голубые хотя добиваться максимального результата во всех турнирах, в которых берут участие.

«Мы ставим перед собой задачу побеждать и завоевывать все трофеи, за которые боремся. Не раз говорили, что и Лигу чемпионов мы выиграть тоже хотим. Но тут нужно трезво оценивать свои силы. Это в принципе мало кому удается», – сказал Митрофанов.