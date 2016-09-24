Шпрыгин арестован по подозрению в организации драки между фанатами ЦСКА и «Спартака»

Сегодняшний арест главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина связан с подозрением его в организации и непосредственном участии в массовой драке, которая случилась между ярыми фанатами «Спартака» и ЦСКА 31 января этого года в центре Москвы.
Против Шпрыгина возбудили уголовное дело по статье 213.2 – «Хулиганство».
Источник: Life
Футбол привлекает быдло наличием огромного количества зрителей, перед которыми они могут реализовать свои комплексы. Быдло не существует в одиночестве. Оно в одиночку чахнет из-за отсутствия социального статуса. Быдлу нужен «локоть товарища». «Их сила в единстве». По одному они пустые нули. Вот они и прутся на Футбол. Кого здесь только нет! – комплексующие сопляки, уличная шпана, националисты... Все маргинальные группы представлены на футбольных трибунах. И криминалу, «делающими бабки» не без помощи этих безмозглых подростков и переростков тут раздолье.
Многие из них искренне верят, что они футбольные болельщики. Но если на футбольные матчи будет собираться по 15 человек, а на соревнования по городкам по 30 тысяч, то они тут же все попрутся на городки и забудут про футбол. Им нужна толпа! И пока футбольные власти будут нянчиться со всякими дебилами из созданных ими же ВОБ-ов и вытаскивать их из европейских тюрем, порождая дальнейшую безнаказанность, эти околофутбольные войны среди всякой дряни будут только разрастаться.