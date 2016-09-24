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  • Шпрыгин арестован по подозрению в организации драки между фанатами ЦСКА и «Спартака»

Шпрыгин арестован по подозрению в организации драки между фанатами ЦСКА и «Спартака»

24 сентября 2016, 13:21
9

Сегодняшний арест главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина связан с подозрением его в организации и непосредственном участии в массовой драке, которая случилась между ярыми фанатами «Спартака» и ЦСКА 31 января этого года в центре Москвы.

Против Шпрыгина возбудили уголовное дело по статье 213.2 – «Хулиганство».

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (9)
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Тraumtanzеr
1474713272
Он же мент, алё!Мудко начал работу, скот.
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BAIv
1474713296
Хе а что типа без него все без рук и языка, договориться не могут где подраться??
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007abdul007
1474714484
лайфньюс... всё понятно
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Aztec58
1474717186
А поговаривают, что Шпрыгина задержали по запросу Франции по событиям драки с англичанами.
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aurora5858
1474717348
Не понятно. Зачем на конференции устраивать шоу. Для устранения - иначе.
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aurora5858
1474717600
Для устрашения
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Виталий1
1474722786
В последние годы трибуны футбольных стадионов стали привлекательным местом для всякого маргинального сброда. Это было следствием полного попустительства со стороны не только руководства клубов, но и центрального аппарата. Причём не только попустительства, но и даже поддержки.


Футбол привлекает быдло наличием огромного количества зрителей, перед которыми они могут реализовать свои комплексы. Быдло не существует в одиночестве. Оно в одиночку чахнет из-за отсутствия социального статуса. Быдлу нужен «локоть товарища». «Их сила в единстве». По одному они пустые нули. Вот они и прутся на Футбол. Кого здесь только нет! – комплексующие сопляки, уличная шпана, националисты... Все маргинальные группы представлены на футбольных трибунах. И криминалу, «делающими бабки» не без помощи этих безмозглых подростков и переростков тут раздолье.


Многие из них искренне верят, что они футбольные болельщики. Но если на футбольные матчи будет собираться по 15 человек, а на соревнования по городкам по 30 тысяч, то они тут же все попрутся на городки и забудут про футбол. Им нужна толпа! И пока футбольные власти будут нянчиться со всякими дебилами из созданных ими же ВОБ-ов и вытаскивать их из европейских тюрем, порождая дальнейшую безнаказанность, эти околофутбольные войны среди всякой дряни будут только разрастаться.


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zepp61
1474723068
Наконец-то наш дорогой и горячо любимый Владимир Владимирович начал выполнять свои обещания. Обещал мочить террористов в сортире - и пожалуйста -двадцати лет не прошло и пожалуйста - первый пошёл. Мемориальную доску на дверь сортира в здании РФС.
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