Шпрыгин арестован по подозрению в организации драки между фанатами ЦСКА и «Спартака»

Сегодняшний арест главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина связан с подозрением его в организации и непосредственном участии в массовой драке, которая случилась между ярыми фанатами «Спартака» и ЦСКА 31 января этого года в центре Москвы.

Против Шпрыгина возбудили уголовное дело по статье 213.2 – «Хулиганство».