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Руководство «Зенита» поддерживает Мутко на выборах главы РФС

24 сентября 2016, 10:52
7

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов назвал Виталия Мутко наиболее приемлемой кандидатурой на избрание главой РФС.

«Считаю, что нужно рассматривать этот день во много поворотным, ведь президент избирается на четыре года, а не на год — как раньше. Это срок, в течение которого и домашний чемпионат мира и Евро-2020. Все кандидаты достойны, а мы будем поддерживать Виталия Мутко.

Он давно вовлечен и хорошо знаком со всеми проблемами спорта в России. Освобождeнный президент — идеальный вариант. С другой стороны, у нас сейчас на этом посту министр спорта, и в этом нет противоречий», – заявил Митрофанов.

Источник: Чемпионат.ком
Зенит Мутко Виталий Митрофанов Максим
Комментарии (7)
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Black Giz
1474705373
Ещё бы. Я бы удивился обратному. Как же не поддержать своего же выкормыша.
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Garrincha58
1474710853
рука руку моет что один бездарь что другой
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himik2-62
1474714392
медвепуты
Ответить
alp
1474717131
руководство ЗАО повязаны с мутко. всех в топку!
Ответить
Kulimen
1474717758
Одна контора
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Aztec58
1474719643
Мутко облечен доверием старших (ну, оооочень старших) товарищей и значит он ещё на многое способен.
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andr2112
1474727591
Свой свояка видит издалека)))
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