Албин: «Только чудики могли таким образом управлять строительством «Крестовского»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин назвал необоснованными требования инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб» вернуть им понесенные затраты и убытки при строительстве нового домашнего стадиона «Зенита» на Крестовском острове.

«Вторая пятилетка по освоению бюджетных средств Санкт-Петербурга для компании прошла незаметно. И все было бы хорошо, да вот контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. А чудо заключается в том, что слишком терпелив был заказчик: год – два – пять – восемь… Город и страна уже потеряли веру в то, что когда-нибудь этот стадион будет достроен. Но «эффективные менеджеры» веру в бюджетные возможности Санкт-Петербурга не потеряли по сей день.

Только на чудо может уповать «Трансстрой», ожидая дополнительные 8,1 млрд, которые квалифицируют те же «эффективные менеджеры» как совокупные исковые требования к Смольному. Впрочем, чудо и то, что сумма финансовой дыры (финансовых претензий) с августа по сентябрь текущего года удвоилась. Если накануне расторжения контракта генподрядчик уверял, что в финансовой модели проекта недостает 4,3 млрд, то после расторжения сумма выросла до 8,1 млрд – ну не чудо ли?!

Иначе как чудом не назовешь то, что Санкт-Петербург и Россия в преддверии Кубка Конфедераций 2017 и чемпионата мира – 2018 года строили стадион, но только «эффективные менеджеры» «Трансстроя» знали, что на Крестовском острове создается самый большой бассейн под открытым небом. Еще одно чудо заключается в том, что «эффективные менеджеры», получая огромное денежное вознаграждение, на протяжении всего периода строительства скрывали численность работающих на объекте, показывали зарплатные ведомости, в которых фигурировала цифра 700 человек, однако фактически единовременно работало 300, вахтовым методом. Можно ли построить стадион, здание, сооружение площадью 280 тыс. кв. м. силами собственных 300 человек? Можно, но нормативный подход позволяет рассчитать время, необходимое для завершения строительства стадиона таким «ударным» коллективом. По мнению экспертов, около 30 лет! Что хочется сказать в заключение? Только чудики от строительства могли таким чудным образом управлять этим чудесным объектом», – заявил Албин.