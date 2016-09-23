Карпину горько и обидно за российский футбол

Бывший главный тренер «Спартака» и член Объединения отечественных тренеров Валерий Карпин отметил минимальное влияние ООТФ на футбольные процессы в стране.

«Да, с сожалением вынужден согласиться, что влияние ООТФ на общие процессы в футболе минимально. Что, в принципе, неправильно. Во всех футбольных странах объединения тренеров являются ключевыми фигурами в задании вектора развития футбола. Я знаю, что в течение последних трех лет ООТФ неоднократно обращалось в РФС с предложениями помощи в организации тренерских семинаров и выпуска методической литературы для молодых начинающих специалистов, но это не находило понимания и обратной реакции.

А по поводу скандала могу сказать только одно: очень горько и обидно, когда взрослые, уважаемые и авторитетные люди, начиная от министра спорта и заканчивая специалистами, функционерами и тренерами, накануне выборов пытаются накалять ситуацию, вместо того чтобы консолидированно заниматься развитием нашего футбола», – заявил Карпин.