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Карпину горько и обидно за российский футбол

23 сентября 2016, 16:19
7

Бывший главный тренер «Спартака» и член Объединения отечественных тренеров Валерий Карпин отметил минимальное влияние ООТФ на футбольные процессы в стране.

«Да, с сожалением вынужден согласиться, что влияние ООТФ на общие процессы в футболе минимально. Что, в принципе, неправильно. Во всех футбольных странах объединения тренеров являются ключевыми фигурами в задании вектора развития футбола. Я знаю, что в течение последних трех лет ООТФ неоднократно обращалось в РФС с предложениями помощи в организации тренерских семинаров и выпуска методической литературы для молодых начинающих специалистов, но это не находило понимания и обратной реакции.

А по поводу скандала могу сказать только одно: очень горько и обидно, когда взрослые, уважаемые и авторитетные люди, начиная от министра спорта и заканчивая специалистами, функционерами и тренерами, накануне выборов пытаются накалять ситуацию, вместо того чтобы консолидированно заниматься развитием нашего футбола», – заявил Карпин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Карпин Валерий
Комментарии (7)
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hjvfybcn
1474641258
А поработайте за идею, не за деньги и мы посмотрим кто из всего этого сброд а переживает и хочет поднять наш футбол А мУдко все равно Пи....с Уж извините но это моё мнение и он уже задрал
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Aztec58
1474645741
Всё по делу сказал.
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Сергей Свояк
1474646114
Валера чётко всё сказал !
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subbotaspartak
1474648126
Кому за державу обидно, Тот мзду не берёт, Судя по нашим функционерам, Тут всё наоборот.
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Polilux
1474650367
Всё по делу. К большим деньгам допускают только своих ! Какое мнение тренеров ! Кто ещё не понял - Добро пожаловать в Россию !
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