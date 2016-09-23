Мутко считает, что РФС должен возглавлять освобожденный президент

Глава РФС Виталий Мутко в преддверии выборов президента Российского футбольного союза, поделился мнением относительно кандидатов. По словам Мутко, эту должность должен занимать освобожденный от остальных должностей человек.

«Мне еще предстоят сутки на осмысление ситуации. Уверен, что РФС должен возглавлять освобождннный президент. Это большая структура. Для меня это большой вызов, надо восстанавливать реноме перед чемпионатом мира. Пока тревог насчет завтрашней конференции нет. Моей задачей было стабилизировать и успокоить ситуацию в футболе. Стабильность всегда лучше, чем нестабильность», – заявил министр спорта России.