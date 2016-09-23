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Мутко: «Буду работать, пока мне будут доверять»

23 сентября 2016, 06:47
27

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что он продолжит занимать свои должности до тех пор, пока будет чувствовать доверие со стороны руководства страны, спортсменов и федерации.

– А вы сами видите проблему в совмещении постов министра спорта и президента РФС?

– Моя задача – создавать условия для развития спорта в стране, оказывать организационную и финансовую поддержку видам спорта, помогать федерациям в стратегическом плане, создавать для них материальную базу и так далее. Перед российским спортом стоит много вызовов, но пока мне доверяет руководство страны, пока мне доверяют спортсмены и федерации, я буду продолжать работать. Впереди у нас чемпионат мира по футболу, так что режим сейчас очень жесткий. Нужно подготовить к этому событию 11 городов, к Кубку конфедераций – четыре города. Поэтому мне нужно как минимум один-два раза в месяц определенный город из этого списка посещать. Иначе пропадает контроль. Это непростая задача. Вот сейчас чемпионат мира в Колумбии по мини-футболу. Мы должны туда полететь, поддержать команду, правильно? Недавно ездил в Химки, уделил внимание нашей женской сборной. Плюс к этому международная деятельность. Представьте себе: конгрессы, исполкомы и прочее. На подобных мероприятиях нужно проводить по 120 – 130 дней в году, чтобы не ослаблять наши позиции в мире. Поэтому, конечно, президент такой крупной спортивной федерации, как РФС, должен быть освобожденным человеком, чтобы посвящать этой деятельности все свое рабочее время. И на посту президента РФС я стараюсь сделать так, чтобы стратегия развития футбола в стране не зависла от личности президента. Чтобы принимали стратегию и стремились ее реализовать. Например, ушел я с поста президента, пришел кто-то другой, а система работает. Как в немецком футболе, где сменилось четыре главы за последнее время, а немцы при этом – чемпионы мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Мутко Виталий
Комментарии (27)
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товрос
1474603864
тебе во сне снится,что тебе доверяют? у нас тоже нужно сменить больше четверых,а Мудко в первую очередь
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kimi2005
1474605949
Так он так и сказал-доверие со стороны руководства спортсменов и федерации!А про нас там упоминаний нет!
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Legioner-05
1474607349
Это называется буду отмывать пока не поймают)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1474607941
Мудко буду воровать пока есть возможность
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Kulimen
1474608175
Зае*бал он со своим немецким футбол, после каждого предложения его вставляет. Вот сам же говорит,что совмещение очень сложно, все время нужно уделять, много перелетов, и видно же,что ему это совмещение не удается, но всем лапшу вешает,что у нас все круто и он весь спорт в нашей стране на себе тащит.
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Фан666
1474609459
Народ тебе уже давно не доверяет! Фром мой харт блин!
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Молчуновский
1474610948
Мутко: «Буду работать, пока мне будут доверять. Как говорит мой любимый персонаж: «Куй железо, не отходя от кассы.»
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ateist90
1474611157
У как а у нас оказывается есть какая то система?))) Как у немцев))) Руководство РФС уже давно пора менять и Мутко в первую очередь должен был освободить свой пост после такого "шикарного" выступления нашей сбродной на Евро;)
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Vaidos
1474613019
правильно, Витя! нормально всё будет
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Grelas
1474613517
Как же сильно он уже достал...
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