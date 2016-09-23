Мутко: «Буду работать, пока мне будут доверять»

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что он продолжит занимать свои должности до тех пор, пока будет чувствовать доверие со стороны руководства страны, спортсменов и федерации.

– А вы сами видите проблему в совмещении постов министра спорта и президента РФС?

– Моя задача – создавать условия для развития спорта в стране, оказывать организационную и финансовую поддержку видам спорта, помогать федерациям в стратегическом плане, создавать для них материальную базу и так далее. Перед российским спортом стоит много вызовов, но пока мне доверяет руководство страны, пока мне доверяют спортсмены и федерации, я буду продолжать работать. Впереди у нас чемпионат мира по футболу, так что режим сейчас очень жесткий. Нужно подготовить к этому событию 11 городов, к Кубку конфедераций – четыре города. Поэтому мне нужно как минимум один-два раза в месяц определенный город из этого списка посещать. Иначе пропадает контроль. Это непростая задача. Вот сейчас чемпионат мира в Колумбии по мини-футболу. Мы должны туда полететь, поддержать команду, правильно? Недавно ездил в Химки, уделил внимание нашей женской сборной. Плюс к этому международная деятельность. Представьте себе: конгрессы, исполкомы и прочее. На подобных мероприятиях нужно проводить по 120 – 130 дней в году, чтобы не ослаблять наши позиции в мире. Поэтому, конечно, президент такой крупной спортивной федерации, как РФС, должен быть освобожденным человеком, чтобы посвящать этой деятельности все свое рабочее время. И на посту президента РФС я стараюсь сделать так, чтобы стратегия развития футбола в стране не зависла от личности президента. Чтобы принимали стратегию и стремились ее реализовать. Например, ушел я с поста президента, пришел кто-то другой, а система работает. Как в немецком футболе, где сменилось четыре главы за последнее время, а немцы при этом – чемпионы мира.