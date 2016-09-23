Нигерийский миллиардер Данготе: «Не сомневайтесь, я куплю «Арсенал», деньги не проблема»

Нигерийский миллиардер Алико Данготе, которого называют самым богатым человеком Африки, выразил уверенность в том, что в ближайшие годы он приобретет «Арсенал».

«Во этом нет сомнений, деньги не проблема. Возможно, через три или четыре года. Дело в том, что прямо сейчас есть кое-какие препятствия, которые нужно преодолеть. Потом ситуация станет более благоприятной, и я займусь этим.

Дело не в покупке самого «Арсенала», а в продолжении бизнеса. Дело в том, чтобы купить «Арсенал» и заниматься им. Я запустил очень успешный бизнес и думаю, что смогу сделать очень успешную команду. Прямо сейчас мы работаем с проектами на 20 миллиардов долларов, я не могу заниматься всем одновременно», – сказал Данготе.

Добавим, что миллиардер является поклонником «Арсенала» с 80-х годов.