Моуринью: «В футболе полно Эйнштейнов, которые пытаются перечеркнуть 16 лет моей карьеры»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что его слишком много критикуют.

«Теперь нас ждут три подряд домашних матча. Всегда хорошо играть дома. Я легко могу понять недовольство фанатов нашими результатами на прошлой неделе. Но я уверен, что они всегда будут с командой, как и раньше.

У нас была плохая неделя. Я знаю, что некоторые футбольные Эйнштейны – а футбол полон Эйнштейнов – пытаются перечеркнуть 16 лет моей карьеры, невероятную историю «МЮ» и сфокусироваться на одной плохой неделе.

Таков нынешний футбол. Он полон Эйнштейнов», – сказал Моуринью.