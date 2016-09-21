Миранчук: «Не все настраиваются на Кубок должным образом. Мы рассчитываем завоевать трофей»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал исход матча 1/16 финала Кубка России против «Химок» (3:0).

«Мы смотрели остальные матчи и видели, что не все настраиваются на Кубок должным образом. Вышли на поле с двойной мотивацией, отсюда и результат. Хорошо, что забили в концовке тайма. Моментов могло быть больше, но смогли отличиться трижды и довести дело до победы.

Было ли непривычно играть таким составом? Мы все друг друга знаем, поэтому проблем со взаимопониманием на поле не было.

Рассчитываем завоевать трофей. У нас все серьезно относятся к этому турниру, так что будем выходить и биться», – сказал Миранчук.