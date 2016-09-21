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Представлен логотип Евро-2020

21 сентября 2016, 15:25
4

Президент УЕФА Александер Чеферин представил логотип предстоящего Евро-2020. Также был представлен логотип Лондона.

За основной элемент бренда Евро-2020 взят мост – распространенный символ соединения и единства. В центре изображены кубок Анри Делоне и радостные болельщики. Логотип турнира связывает мостами 13 городов турнира. Центральное место на логотипе Лондона занимает знаменитый Тауэрский мост.

«Спустя 24 года после Евро-96 футбол снова вернется в свою мифическую колыбель. Очевидно, что Лондон и «Уэмбли» обладают выдающимся организационным опытом. Уверен, что болельщики, зрители и гости стекутся в этот знаменитый город, чтобы принять участие в красочной неделе футбола и веселья, которая станет достойной кульминацией эпохального турнира. С великой радостью мы приносим Евро-2020 в множество стран и городов, чтобы увидеть, как футбол наводит мосты между народами, и сделать чемпионат ближе к болельщикам, которые являются жизненной силой нашей игры», – заявил Чеферин.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах: Бильбао, Будапешт, Брюссель, Глазго, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим и Лондон.

Источник фото: Reuters

Источник: УЕФА
Европа Чеферин Александер
Комментарии (4)
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Pourport
1474466732
Ничего нового!
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LokoGoGo
1474467905
хоть не полу-бритва - полу-картина Мунка "Крик" как у нас на ЧМ
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anri1703
1474472742
Сама идея нравится )
Ответить
rompoliss
1474516133
Идея- супер!
Ответить
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