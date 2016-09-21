Представлен логотип Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин представил логотип предстоящего Евро-2020. Также был представлен логотип Лондона.

За основной элемент бренда Евро-2020 взят мост – распространенный символ соединения и единства. В центре изображены кубок Анри Делоне и радостные болельщики. Логотип турнира связывает мостами 13 городов турнира. Центральное место на логотипе Лондона занимает знаменитый Тауэрский мост.

«Спустя 24 года после Евро-96 футбол снова вернется в свою мифическую колыбель. Очевидно, что Лондон и «Уэмбли» обладают выдающимся организационным опытом. Уверен, что болельщики, зрители и гости стекутся в этот знаменитый город, чтобы принять участие в красочной неделе футбола и веселья, которая станет достойной кульминацией эпохального турнира. С великой радостью мы приносим Евро-2020 в множество стран и городов, чтобы увидеть, как футбол наводит мосты между народами, и сделать чемпионат ближе к болельщикам, которые являются жизненной силой нашей игры», – заявил Чеферин.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 городах: Бильбао, Будапешт, Брюссель, Глазго, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим и Лондон.

Источник фото: Reuters