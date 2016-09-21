Объединение отечественных тренеров: «Участие в выборах президента РФС Мутко не является легитимным»

Объединение отечественных тренеров выступило с заявлением о том, что участие в выборах президента РФС Виталия Мутко не является легитимным. Основным доводом является нарушение статьи 15 устава ФИФА.

«Как само по себе участие Виталия Мутко в выборах на должность президента РФС, так и участие голосующих в голосовании за него, является нарушением документов ФИФА и РФС. Обращаем внимание, что действующий президент РФС Виталий Мутко был выдвинут на пост президента РФС, не сложив с себя полномочий руководителя федерального органа исполнительной власти – министра спорта. Хотя это прямо противоречит существующим футбольным нормам и правилам», – говорится в заявлении объединения.