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  • Объединение отечественных тренеров: «Участие в выборах президента РФС Мутко не является легитимным»

Объединение отечественных тренеров: «Участие в выборах президента РФС Мутко не является легитимным»

21 сентября 2016, 13:38
11

Объединение отечественных тренеров выступило с заявлением о том, что участие в выборах президента РФС Виталия Мутко не является легитимным. Основным доводом является нарушение статьи 15 устава ФИФА.

«Как само по себе участие Виталия Мутко в выборах на должность президента РФС, так и участие голосующих в голосовании за него, является нарушением документов ФИФА и РФС. Обращаем внимание, что действующий президент РФС Виталий Мутко был выдвинут на пост президента РФС, не сложив с себя полномочий руководителя федерального органа исполнительной власти – министра спорта. Хотя это прямо противоречит существующим футбольным нормам и правилам», – говорится в заявлении объединения.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (11)
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Сергей Свояк
1474454549
Ищут к чему прикопаться. Аппозиция )
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Edward52
1474455581
Закон нужно исполнять всем вне зависимости от ранга и положения. Все верно.
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Asbjorn
1474456862
Гнать мутко надо
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vladimir-7
1474456918
Без обмана Мудко и его прихлебатели не могут, это уже в крови этих проходимцев. Скорую помощь(ВВП) вызывает Мудко.
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ivanthebest
1474457692
Вся система в России построена на блате и откатах. Даже вон 21-летний пацан в законодательное собрание избрался, не будучи с мозгами и близко.... папочка конечно протолкнул... и так везде...
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kotmyshka
1474458259
Муткам закон не писан!..
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Андрей Ермошин
1474461452
В нашей стране законы пишутся для простых смертных, "господам" закон не писан.
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vgarakh
1474529366
У нас закон-это команда Путина.
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yorgenbarenz
1474534629
Один срок незаконно отработал.Будем надеется,что ещё один срок отсидит в другом месте.
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