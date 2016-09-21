Проект развития футбола России «Стратегия-2030» подразумевает смягчение лимита на легионеров

Проект развития футбола России «Стратегия-2030» подразумевает постепенное смягчение лимита на легионеров, а также со временем запретит клубам тратить бюджетные средства на покупку иностранных игроков.

Сейчас в РФПЛ действует лимит «6 + 5», согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. «Стратегия-2030» предусматривает, что лимит на поле ориентировочно в 2018 году будет изменен на лимит в заявке по схеме в диапазоне от «7 + 18» до «10 + 15», где первая цифра означает максимальное количество легионеров, которых клуб РФПЛ может зарегистрировать на сезон (при этом все из них будут иметь право находиться на поле одновременно). При этом, как предлагают авторы «Стратегии-2030», тратить бюджетные средства на покупку иностранных игроков российским клубам со временем должно быть запрещено.

Также в документе указано, что к 2030 году в чемпионате РФПЛ должна произойти полная замена количественного лимита на легионеров качественными требованиями к зарубежным игрокам (например, не менее 10 игр за сборную страны, входящую в топ-30 рейтинга ФИФА) и требованиями, касающимися молодых футболистов и воспитанников клубных академий – в частности, введение для клубов РФПЛ положения, согласно которому наличие в заявке на сезон четырех воспитанников собственных академий будет обязательным.