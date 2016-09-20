«Золотой мяч» вновь будут вручать по итогам голосования только среди журналистов

Как сообщает France Football, в будущем «Золотой мяч» вновь будут вручать по итогам голосования только среди представителей СМИ.

Уже с этого года в список кандидатов на получение премии попадут 30 футболистов, а не как ранее 23.

«Золотой мяч» вернулся к истокам, в свою семью», – выступил с заявлением лучший футболист 1969 года Джанни Ривера.

Напомним, что авторитетное французское издание определяло лучшего игрока года с 1956 по 2009 год путем голосования журналистов. Однако с 2010 года лучшего игрока планеты выбирали не только представители СМИ, но капитаны и главные тренеры сборных всех стран.