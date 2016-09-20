Райт: «Куда пойдет Моуринью, если у него не получится в «МЮ»?»

Бывший игрок «Арсенала» Йан Райт поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Последний ли это шанс для него на высоком уровне? Куда пойдет Моуринью, если у него не получится?

У него есть более серьезные проблемы, чем неудачная игра Люка Шоу в матче с «Уотфордом». Погба выглядит жалко с момента дебюта. У Ибрагимовича не получается взаимодействовать с Руни.

В составе есть такие игроки, как Эррера, Шнейдрелин, Депай и Марсьяль – они могли бы что-то сделать», – сказал Райт.

Отметим, что после игры против «Уотфорда» (1:3) в пятом туре АПЛ Моуринью критиковал Люка Шоу за недостаточно активный прессинг при втором пропущенном голе.