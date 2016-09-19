Гендиректор «Арсенала»: «Пока ничего о приглашении Аленичева не знаю»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Андрей Никитин прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Аленичев получил от губернатора Тульской области предложение возглавить клуб. Об этом сообщал бывший игрок «Арсенала» Евгений Савин.

«Пока ничего о приглашении Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал» не знаю. У меня такой информации нет. Знаю, что в команде этого еще не обсуждали. Вообще, насколько я знаю, все началось с Евгения Савина. Наверное, ему виднее», – сказал Никитин.