Трехлетний мальчик пройдет просмотр в «Манчестер Сити»

Трехлетний мальчик по имени Джексон привлек внимание скаутов «Манчестер Сити».

Сообщается, что селекционеры манкунианцев увидели видеоролик, в котором Джексон играет в футбол со своим старшим братом, после чего связались с мамой мальчика.

«Они не заметили, что ему всего три года и что он играет в футбол только пять месяцев. Джексон играет, потому что хочет быть похожим на старшего брата. Его ждет просмотр в «Манчестер Сити». Я знаю, что для своего возраста он хорош, и надеюсь, что однажды он получит хорошее предложение», – сказала мама Джексона.