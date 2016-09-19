Карпин: «Спартак» вел переговоры с 19-летним Витселем»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, что бельгиец Аксель Витсель мог оказаться в столичном клубе, когда ему было 19 лет.

— Есть футболисты, которых «Спартак» не смог приобрести, а они впоследствии стали настоящими звездами?

— Один из таких — Аксель Витсель. Мы вели с ним переговоры, еще когда он играл в Бельгии. Ему было на тот момент лет 19. В Россию он тогда ехать не хотел. Также пытались приобрести много бразильцев из тех, которые в итоге уехали в донецкий «Шахтер» и раскрылись там. Почему «Шахтер»? Денег больше давали. Все очень просто.

— С кем-то из игроков, с которыми работали, поддерживаете дружеские отношения?

— Вот прямо дружеских отношений с игроками нет. Но бывает можем с кем-то перекинуться SMS. Кариоку с попаданием в сборную не поздравлял.