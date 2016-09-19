Карпин: «Если бы Зуев был сильнее Попова и Промеса, он бы играл в основе»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отметил отношение в московском клубе к молодым игрокам и своим воспитанникам.

— Кто из молодых футболистов красно-белых проявляет себя лучше всего?

— Те, кто выходит на поле. Тренер сам себе не враг — он будет выпускать сильнейших. Кутепов, Мелкаде, Зуев вполне могут себя проявить. Но давайте смотреть на состав команды — кто играет на позиции Зуева? Попов, Промес. Если бы Зуев был сильнее, он бы играл в основе — все логично.

— Из «Спартака» часто уходят воспитанники клуба. Летом команду покинули еще два игрока — Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Как к этому относитесь?

— Это нормально. Посмотрите, сколько воспитанников играет в лидирующих мировых клубах? В том же «Реале» сейчас только Мората, и то — сначала продали, потом выкупили. «Атлетико» Бильбао славится тем, что в их составе играют только баски, но если копнуть глубже, то там половина состава к баскам никакого отношения не имеет — нашли где-то бабушек и прадедушек из Басконии… Философия красивая, но притянута за уши.