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  • Карпин: «Если бы Зуев был сильнее Попова и Промеса, он бы играл в основе»

Карпин: «Если бы Зуев был сильнее Попова и Промеса, он бы играл в основе»

19 сентября 2016, 08:53
6

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отметил отношение в московском клубе к молодым игрокам и своим воспитанникам.

— Кто из молодых футболистов красно-белых проявляет себя лучше всего?

— Те, кто выходит на поле. Тренер сам себе не враг — он будет выпускать сильнейших. Кутепов, Мелкаде, Зуев вполне могут себя проявить. Но давайте смотреть на состав команды — кто играет на позиции Зуева? Попов, Промес. Если бы Зуев был сильнее, он бы играл в основе — все логично.

— Из «Спартака» часто уходят воспитанники клуба. Летом команду покинули еще два игрока — Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Как к этому относитесь?

— Это нормально. Посмотрите, сколько воспитанников играет в лидирующих мировых клубах? В том же «Реале» сейчас только Мората, и то — сначала продали, потом выкупили. «Атлетико» Бильбао славится тем, что в их составе играют только баски, но если копнуть глубже, то там половина состава к баскам никакого отношения не имеет — нашли где-то бабушек и прадедушек из Басконии… Философия красивая, но притянута за уши.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Garrincha58
1474264595
значит ему надо уходить и играть доказывать что он лучше всяких промесов
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Алексей1988
1474266731
Лучше играть в Амкаре, чем сидеть в Спартаке. А вообще, еще лучше, играть в Европе, пусть за средние клубы типа Кристэл Пэлэс. Зато есть шанс постоянно играть с топовыми игроками и расти как футболист.
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T 72
1474268700
Игрок сидит на лавке потому что на данный момент слабее другого,но сидя он мастерство точно не повысит,пусть лучше действительно уходит в более слабый клуб,но чтоб играть и расти.Хотя некоторым мне кажется на лавке уютнее,денег много работы мало
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