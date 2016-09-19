Карпин: «С Аленичевым ни разу не общался»

Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин не смог ответить на вопрос, чего не хватило его коллеге Дмитрию Аленичеву в московскому клубе.
— Что не получилось у Аленичева?
— Без понятия.
— Чего «Спартаку» при нем не хватало?
— Видимо, не хватало всего понемногу.
— Когда Дмитрий Анатольевич возглавил команду, то заявил, что будет консультироваться с бывшими наставниками команды и ее ветеранами. В частности, упомянул вас. К вам он обращался за советом?
— Нет, такого не было. С Аленичевым ни разу не общался.
Источник: Известия