Карпин: «С Аленичевым ни разу не общался»

Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин не смог ответить на вопрос, чего не хватило его коллеге Дмитрию Аленичеву в московскому клубе.

— Что не получилось у Аленичева?

— Без понятия.

— Чего «Спартаку» при нем не хватало?

— Видимо, не хватало всего понемногу.

— Когда Дмитрий Анатольевич возглавил команду, то заявил, что будет консультироваться с бывшими наставниками команды и ее ветеранами. В частности, упомянул вас. К вам он обращался за советом?

— Нет, такого не было. С Аленичевым ни разу не общался.