Аленичев: «Хотел бы пожать руку Федуну и попрощаться»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не успел встретиться с владельцем московского клуба Леонидом Федуном после своего ухода.

– С Леонидом Федуном прощальный разговор состоялся?

– Нет. Общались с Сергей Юрьевичем Родионовым и с Александром Николаевичем Жирковым. Честно говоря, хотел бы пожать руку Леониду Арнольдовичу, попрощаться и поблагодарить его за приглашение. Но понимаю, что он занятой человек. Наверное, в тот момент в отъезде находился. Я был готов к встрече, хотел пожелать ему успехов и удачи. Спасибо ему за возможность работать со «Спартаком»!