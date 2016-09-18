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Мутко: «Отставка? У меня таких мыслей пока нет»

18 сентября 2016, 15:17
20

Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что не планирует покидать данные посты в ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что функционер может подать в отставку в конце сентября или начале октября 2016 года.

«Это все какая-то непонятная вещь. У меня таких мыслей нет пока. Впереди очень много дел, планов, работы. Я не знаю, это просто кому-то хочется все время вносить какую-то нестабильность бесконечную. Не знаю, откуда это и кто пишет. Со мной не советовались на эту тему», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия Мутко Виталий
Комментарии (20)
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nem00700
1474201988
а жаль.
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zadira56
1474202124
Это потому,что мозгов нет!
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bafor
1474202581
Зачем он нужен? Не справляется же.
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Андрей32
1474202985
Мутко: "Заниматься развитием детско-юношеского футбола и перестать нести чушь? У меня таких мыслей пока нет"
Ответить
nik55
1474204208
давно нужно гнать--олимпиада и паралимпиада этого что мало? чем занимался
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hjvfybcn
1474205369
У него, впринципе, мыслей нет, учитывая нынешнюю спортивную ситуацию ! Козлин@
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Grelas
1474205407
У всех есть, а у тебя нет...
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vladimir-7
1474206645
Вот это заява Мудко!
Ответить
Drapik
1474207303
Отставка Мутко ничего хорошего не даст. Был Толстых - и что? Было лучше? Поорать хочется? Всех уволить, всё развалить. Вперед в 90-е.
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a-rakhmatov
1474208691
Мутко не уйдет с этого поста и будет дальше разваливать российский футбол и спорт , пока его не вынесут вперед ногами или Вован сам лично его не уберет....
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