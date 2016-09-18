Мутко: «Отставка? У меня таких мыслей пока нет»

Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что не планирует покидать данные посты в ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что функционер может подать в отставку в конце сентября или начале октября 2016 года.

«Это все какая-то непонятная вещь. У меня таких мыслей нет пока. Впереди очень много дел, планов, работы. Я не знаю, это просто кому-то хочется все время вносить какую-то нестабильность бесконечную. Не знаю, откуда это и кто пишет. Со мной не советовались на эту тему», – сказал Мутко.