«Крылья Советов» сыграют в голубой форме, ЦСКА — в салатовой

Футболисты «Крыльев Советов» выйдут на матч с ЦСКА в голубых футболках. Столичные футболисты сыграют в салатовой форме.

«Крылья Советов» сыграют в футболках голубого цвета и темно-синих шортах. Голкипер самарцев сыграет в свитере и шортах бордового цвета. ЦСКА выйдут на поле в футболках и шортах салатового цвета, а голкипер армейцев сыграет в черном. Обслуживать матч будет бригада арбитра Вячеслава Безбородова.

Организаторы отметили хорошую футбольную погоду, установившуюся сегодня в Самаре, и ожидают на игре до 18 тысяч болельщиков, до двух тысяч из которых будут поддерживать армейский клуб. Ажиотаж вокруг яркого спортивного подогревает и выступление перед игрой фольклорного коллектива «Бурановские бабушки», которые презентуют новую песню, написанную к ЧМ-2018», – сообщили в «Крыльях Советов».

Напомним, что матч состоится сегодня. Начало встречи в 17:15.