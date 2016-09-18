Клопп: «Мне нравится обнимать своих игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что ему нравится обнимать своих футболистов после матчей. Наставник отметил, что это является обычным способом благодарности за их самоотдачу.

«Мне нравится обнимать своих игроков. Я действительно требую от них многого. И когда я вижу, что они играют на максимум, бьются изо всех сил, то обнять их – самое простое, что я могу сделать. Им самим это приятно. У нас все хорошо, и здорово, что мы идем по этой дороге вместе. Чем больше мы будем верить в свои силы, тем более вероятно, что мы придем к намеченной цели», – заявил он после матча с «Челси» (2:1).