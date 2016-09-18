Пеле: «Месси – лучший игрок. Роналду – как Роналдо, он только забивает»

Известный бразильский футболист Пеле поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим игроком в мире.

«Можно было бы назвать несколько имен, несколько игроков, но что происходило в последние 10–15 лет? По-моему, Месси был наиболее стабилен все эти годы, без сомнения. Есть хорошие игроки, но Месси выше всех.

Роналду отличается от него. Месси организовывает игру и забивает сам, а Роналду только забивает – как Роналдо из Бразилии. Он не ведет игру.

Роналду, без сомнения, отличный бомбардир, но как игрок Месси – лучший», – сказал Пеле в интервью beIN Sports.