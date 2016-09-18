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  • Пеле: «Месси – лучший игрок. Роналду – как Роналдо, он только забивает»

Пеле: «Месси – лучший игрок. Роналду – как Роналдо, он только забивает»

18 сентября 2016, 00:11
10

Известный бразильский футболист Пеле поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим игроком в мире.

«Можно было бы назвать несколько имен, несколько игроков, но что происходило в последние 10–15 лет? По-моему, Месси был наиболее стабилен все эти годы, без сомнения. Есть хорошие игроки, но Месси выше всех.

Роналду отличается от него. Месси организовывает игру и забивает сам, а Роналду только забивает – как Роналдо из Бразилии. Он не ведет игру.

Роналду, без сомнения, отличный бомбардир, но как игрок Месси – лучший», – сказал Пеле в интервью beIN Sports.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Пеле
Комментарии (10)
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alexfor
1474147194
в точку
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VikNMar
1474149536
Если король сказал , значит так и есть ...........
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Karakulov
1474154249
нормально так подлизал
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Her.O
1474159967
Если бы не травма Зубастика про Пеле уже не говорили бы что он король. Зубастик был лучшим за все время существования футбола.
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fakel-vrn
1474187414
кто бы в этом сомневался...что месси лучший!
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Kybik-Pybik
1474225375
Молодец! А теперь танцуй ча-ча-ча!
Ответить
anri1703
1474264971
Помнится как то док фильм про пеле смотрел он говорил я забил 1000 голов это не кто не сделал тонко намикая что марадона покрайне мере не лучше а в другом марадона сказал что он в европе поиграл а пеле в бразилии сидел )) люди спорят кто лучше пеле или мародона так же и роналду или месси но все великие игроки
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