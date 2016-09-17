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  • Шукер: «Модричу нет равных среди полузащитников всего мира»

Шукер: «Модричу нет равных среди полузащитников всего мира»

17 сентября 2016, 16:19
5

Президент Хорватского футбольного союза (HNS) Давор Шукер заявил, что игроку национальной команды и «Реала» Луке Модричу нет равных среди полузащитников всего мира. Тем не менее, функционер отметил, что 31-летнему игроку будет непросто побороться за «Золотой мяч».

«Модричу будет непросто побороться за «Золотой мяч» при наличии таких игроков, как Роналду, Месси, Суарес и Неймар. Однако, с уверенностью могу сказать, что Модричу нет равных среди всех полузащитников мира. Я знаю, больше всего он хочет завоевывать трофеи, он хочет добиваться побед вместе со своим клубом.

У Луки есть характер, он заслужил уважение своей игрой. Он честный, скромный и трудолюбивый парень. Таких в «Реале» ценят», – сказал Шукер.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Хорватия Модрич Лука
Комментарии (5)
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Dammit
1474119377
Модрич,конечно, великолепен, но есть ещё Иньеста, который вряд ли ниже уровнем
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de bruyne
1474119954
Хави иньеста пирло модрич Стивен френк хедира и тд просто угарают над тобой
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андрей андреев
1474121501
Источник ass ?
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