Шукер: «Модричу нет равных среди полузащитников всего мира»

Президент Хорватского футбольного союза (HNS) Давор Шукер заявил, что игроку национальной команды и «Реала» Луке Модричу нет равных среди полузащитников всего мира. Тем не менее, функционер отметил, что 31-летнему игроку будет непросто побороться за «Золотой мяч».

«Модричу будет непросто побороться за «Золотой мяч» при наличии таких игроков, как Роналду, Месси, Суарес и Неймар. Однако, с уверенностью могу сказать, что Модричу нет равных среди всех полузащитников мира. Я знаю, больше всего он хочет завоевывать трофеи, он хочет добиваться побед вместе со своим клубом.

У Луки есть характер, он заслужил уважение своей игрой. Он честный, скромный и трудолюбивый парень. Таких в «Реале» ценят», – сказал Шукер.