Клопп: «На игру «Ливерпуля» было очень приятно смотреть»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой своих подопечных в победном матче 5-го тура АПЛ с «Челси».

«Конечно, я удовлетворен результатом. С самых первых секунд мы хорошо двигались на поле. Игроки «Ливерпуля» заслужили преимущество к перерыву матча. Не помню, чтобы соперник создал у наших ворот реальные моменты для того, чтобы сравнять счет. Мы же наоборот не пользовались своими шансами.

Мы играли чертовски быстро. Было очень приятно смотреть на игру своих подопечных. Во втором тайме нам пришлось куда сложнее, однако нам удалось действовать грамотно после пропущенного гола», – сказал Клопп.