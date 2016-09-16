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France Football прекратил сотрудничество с ФИФА по «Золотому мячу»

16 сентября 2016, 14:42
6

Журнал France Football подтвердил о прекращении партнерства с ФИФА по программе вручения «Золотого мяча». На данный момент не ясно, что случится с наградой в будущем. В издании обещают объявить об этом в ближайшее время.

Напомним, что французы вручали «Золотой мяч» лучшему игроку года в мире с 1956 года. Альтернативную награду организовала Международная федерация футбола лишь в 1988-м году. В 2010 году журнал и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому «Золотой мяч» вручался федерацией путем голосования тренеров и капитанов сборных, а также журналистов.

Источник: Бомбардир.ру
Европа
Комментарии (6)
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овертайм
1474026361
давно пора
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MUFC_2000
1474027503
Это потому что Франция слила Португалии, где играет Кристина, и который является 1м претендентом на зм?!))))) Технично съехали петухи) ухаха
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Kulimen
1474027928
Это хрень, а не награда. Что не Золотой мяч, так споры о тройке победителей. У каждого свое мнение, и иной раз непонятно, почему тот или иной игрок попадает в эту тройку. Лучше бы давали подобную награду лучшему игроку по количеству результативных действий, а для защитников и вратарей другие награды организовали.
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aurora5858
1474036479
60 лет и разлад в умах и отношениях!
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