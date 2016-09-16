France Football прекратил сотрудничество с ФИФА по «Золотому мячу»

Журнал France Football подтвердил о прекращении партнерства с ФИФА по программе вручения «Золотого мяча». На данный момент не ясно, что случится с наградой в будущем. В издании обещают объявить об этом в ближайшее время.

Напомним, что французы вручали «Золотой мяч» лучшему игроку года в мире с 1956 года. Альтернативную награду организовала Международная федерация футбола лишь в 1988-м году. В 2010 году журнал и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому «Золотой мяч» вручался федерацией путем голосования тренеров и капитанов сборных, а также журналистов.