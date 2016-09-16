«Челси» принимает «Ливерпуль» в центральном матче 5-го тура АПЛ

В центральном матче 5-го тура английской Премьер-лиги в очном противостоянии сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». По итогам сыгранных туров лондонцы идут на третьей строчке турнирной таблицы, в то время как мерсисайдцы занимают шестую позицию.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00 по мск. Не пропустите!