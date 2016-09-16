Брат Месси оказался в центре скандала в Аргентине

Брат форварда «Барселоны» Лионеля Месси Матиас Месси оказался в центре скандала у себя на родине.

Как сообщает источник, Матиас недавно предстал перед судом за незаконное хранение огнестрельного оружия. К счастью для 34-летнего Месси, судья решил не давать ход судебному процессу.

В качестве наказания Матиас Месси в течение года должен отработать по четыре часа в неделю в одном из любительских футбольных клубов Росарио. Также ему запретили принимать наркотики и употреблять алкоголь.