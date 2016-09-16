Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Брат Месси оказался в центре скандала в Аргентине

16 сентября 2016, 07:12
11

Брат форварда «Барселоны» Лионеля Месси Матиас Месси оказался в центре скандала у себя на родине.

Как сообщает источник, Матиас недавно предстал перед судом за незаконное хранение огнестрельного оружия. К счастью для 34-летнего Месси, судья решил не давать ход судебному процессу.

В качестве наказания Матиас Месси в течение года должен отработать по четыре часа в неделю в одном из любительских футбольных клубов Росарио. Также ему запретили принимать наркотики и употреблять алкоголь.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SpazMatikus
1473999878
А нам то что Какое это вообще отношение к футболу имеет
Ответить
Nikita Suarez
1474001987
Семейка адамсов..
Ответить
AnTiNeHrEsT
1474002049
Поймали тебя со стволом и дали наказание отрабатывать в футбольном клубе?Вот значит как можно в футбол пробиться).А раньше ему можно было употреблять наркотики что ли?
Ответить
Kulimen
1474005325
Вот это жесткий суд, запретили наркотики и алкоголь принимать.
Ответить
de bruyne
1474005349
В россие такое было все ствалами ходили бы
Ответить
VReDNiY
1474006888
Он че футболист? Какое отношение имеет данный сайт к этому? Или вам похуй кто там футболитст или кто угодно. Да в рот ебать эту семейку. Пишите новости по делу а не про всяких наркоманов и прочее пиздаблядство. ЗАЕБАЛИ уже с ебанутыми новостями.
Ответить
SandersMax
1474010737
в России ему бы 7 лет отгрузили)))
Ответить
Главные новости
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
1
Все новости
Все новости
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
16:39
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
13:53
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
09:47
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
Вчера, 01:15
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
7 августа
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+