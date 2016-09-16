Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко ознакомился с ходом работ на стадионе «Зенит-Арена»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вчера побывал на строительной площадке «Зенит-Арены» на Крестовском острове.

Как сообщает пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, Полтавченко на месте ознакомился с ходом строительных работ.

«Мы действительно посетили стройку. В целом благоприятная картина после посещения. Губернатор ознакомился с ходом работ. Посмотрел на то, как новый подрядчик работает с дефектованием брака. И ознакомился с докладами о сроках строительства. Подрядчики и субподрядчики работают активно.

Есть полное понимание по срокам сдачи работ как на внешнем контуре, так и внутренней чаше стадиона. Вчера было подано питание, и стадион полностью освещeн, что помогает работать, в том числе и в третью смену. Работы ведутся преимущественно на внешнем контуре — для того чтобы полностью закрыть стадион к наступлению глубокой осени. В данный момент идeт активная установка батарей отопления внутри стадиона», — сказал он.

Напомним, что на этом стадионе пройдут игры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.