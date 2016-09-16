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  • Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко ознакомился с ходом работ на стадионе «Зенит-Арена»

Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко ознакомился с ходом работ на стадионе «Зенит-Арена»

16 сентября 2016, 06:40
4

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вчера побывал на строительной площадке «Зенит-Арены» на Крестовском острове.

Как сообщает пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, Полтавченко на месте ознакомился с ходом строительных работ.

«Мы действительно посетили стройку. В целом благоприятная картина после посещения. Губернатор ознакомился с ходом работ. Посмотрел на то, как новый подрядчик работает с дефектованием брака. И ознакомился с докладами о сроках строительства. Подрядчики и субподрядчики работают активно.

Есть полное понимание по срокам сдачи работ как на внешнем контуре, так и внутренней чаше стадиона. Вчера было подано питание, и стадион полностью освещeн, что помогает работать, в том числе и в третью смену. Работы ведутся преимущественно на внешнем контуре — для того чтобы полностью закрыть стадион к наступлению глубокой осени. В данный момент идeт активная установка батарей отопления внутри стадиона», — сказал он.

Напомним, что на этом стадионе пройдут игры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (4)
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rubinovyi2
1474001450
Министры,губернаторы,их замы,попы.. А ты побывал на великой стройке?
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Black Giz
1474004183
Побывал, осмотрел и понял, что это вечный долгострой.
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андрей андреев
1474014425
А почему то нигде не написали,что на прошлой недели на стадионе проводили МОЛЕБЕН за окончание строительства.
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