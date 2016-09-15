Пономарев: «Антирекорд Акинфеева? Пропущенные в этих матчах голы нужно разделить на всю команду»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об антирекорде голкипера московского клуба Игоря Акинфеева в матчах Лиги чемпионов. Напомним, российский вратарь пропустил гол в 38-й встрече подряд.

«Это не стоит обсуждать. В спортивных кругах об этом не говорят, это обсуждают только журналисты. Это не закономерность, таков футбол, так получилось. Все пропущенные в этих матчах голы нужно разделить на всю команду. Нужно смотреть на каждый пропущенный мяч, кто виноват, где было проиграно единоборство, современные технологии позволяют все детально разобрать», – сказал Пономарев.