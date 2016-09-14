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Моуринью: «Лига Европы не тот турнир, где я хочу играть»

14 сентября 2016, 22:07
10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об участии клуба в этом турнире накануне матча первого тура группового этапа против «Фейеноорда».

«Видите ли, это не тот турнир, где «Манчестер Юнайтед» хочет играть. Это не тот турнир, где хочу играть я, где хотят играть футболисты. Но мы здесь, такова реальность.

Мы должны относится к соревнованию с уважением. Я думаю, мы должны хорошо выступить, а для клуба нашего масштаба хорошее выступление – это не вылет на групповой стадии. Мы хотим выиграть турнир.

Завтра нас ждет важный матч и мы должны найти мотивацию. Я для себя уже нашел. Я должен передать ее игрокам, потому что выступление в ЛЕ – это не то, о чем мечтают большие футболисты», – сказал Моуринью.

Источник: talkSPORT
Лига Европы Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (10)
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Dimarik.2014
1473886349
Манчестер Юнайтед чемпион!!!
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ЖОРРО
1473887686
Типа групповой этап пройдём,а дальше как Покеттино...в плей офф поставим второй состав,ведь АПЛ важнее....нуну
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frickmaster
1473901893
мало кто хочет
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anri1703
1473940814
Мля сольют ( а жаль если уж попали туда то как гранд должы побеждать тем более место в лч разыгрывается)
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Медвепут великий
1473949458
"Завтра нас ждет важный матч и мы должны найти мотивацию. Я для себя уже нашел" А чё зарплата 3-7 лямов $ в год уже не мотивирует?
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Ker0s
1473957894
Не красиво как то такому тренеру сливаться, ещё не стартовав.
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$CHELSEA$
1473962390
Посмотрим чего добьешся в этом сезоне.
Ответить
avez
1474067803
Мда
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