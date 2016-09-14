Моуринью: «Лига Европы не тот турнир, где я хочу играть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об участии клуба в этом турнире накануне матча первого тура группового этапа против «Фейеноорда».

«Видите ли, это не тот турнир, где «Манчестер Юнайтед» хочет играть. Это не тот турнир, где хочу играть я, где хотят играть футболисты. Но мы здесь, такова реальность.

Мы должны относится к соревнованию с уважением. Я думаю, мы должны хорошо выступить, а для клуба нашего масштаба хорошее выступление – это не вылет на групповой стадии. Мы хотим выиграть турнир.

Завтра нас ждет важный матч и мы должны найти мотивацию. Я для себя уже нашел. Я должен передать ее игрокам, потому что выступление в ЛЕ – это не то, о чем мечтают большие футболисты», – сказал Моуринью.