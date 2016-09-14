«Боруссия» М помогает болельщикам избежать проблем на работе из-за прогула

Менхенгладбахская «Боруссия» позаботилась о своих болельщиках, положив на их сиденья на «Этихад Стэдиум», где состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», пояснительные записки, которые немецкие фанаты могут передать своим работодателям.

Напомним, игра была перенесена из-за дождя, и болельщики были вынуждены задержаться в Англии на лишний день.

«Уважаемый босс. К сожалению, ваш сотрудник (имя) не сможет выйти на работу в четверг, потому что находится в Манчестере, выполняя важную миссию поддержки «Боруссии» в Лиге чемпионов.

Мы благодарим вас за то, что вы принимаете его извинения за один день прогула. Мы сожалеем о любых неудобствах, которые это может вызвать для вашей компании, но в то же время надеемся на понимание.

С добрыми пожеланиями из Манчестера, Макс Эберт, спортивный директор «Боруссии», – сказано в записке.