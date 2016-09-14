Агент: «Я хотел, чтоб Неймар перешел в «ПСЖ», но отец заставил его остаться в «Барселоне»

Агент нападающего «Барселоны» Неймара Вагнер Рибейро рассказал о летних трансферных переговорах с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

«Я пригласил Аль-Хеллаифи в Сан-Паулу. Я сказал Неймару, что предложение «ПСЖ» просто нереально: он может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Раз Ней остался в «Барселоне», значит, он счастлив в клубе и в городе. Я хотел, чтобы он перешел в «ПСЖ», но отец заставил его остаться.

Переговоры длились два часа, и Неймар проявлял энтузиазм. Нассер объяснил, что в «ПСЖ» у него не будет проблем с налогами, что он станет номером один в команде, чего нельзя сказать о его положении в «Барселоне».

Мы не сообщали «Барселоне» об этой встрече, но кто-то, кто работает на них, все разузнал и даже послал совету директоров фотографии.

Прессе об интересе «ПСЖ» рассказал я сам. Пока я общался с французским клубом, отец Неймара начал переговоры с «Барселоной». Он использовал «ПСЖ», чтобы подписать с каталонцами новый контракт.

«ПСЖ» был ближе других к подписанию Неймара, потому что их президент лично говорил с игроком, чего не делали, например, руководители «Реала» и «Манчестер Юнайтед», – сказал Рибейро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» был готов заплатить за Неймара 190 миллионов евро и предлагал самому игроку зарплату в размере 40 миллионов в год.