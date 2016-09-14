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  • Агент: «Я хотел, чтоб Неймар перешел в «ПСЖ», но отец заставил его остаться в «Барселоне»

Агент: «Я хотел, чтоб Неймар перешел в «ПСЖ», но отец заставил его остаться в «Барселоне»

14 сентября 2016, 19:00
6

Агент нападающего «Барселоны» Неймара Вагнер Рибейро рассказал о летних трансферных переговорах с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

«Я пригласил Аль-Хеллаифи в Сан-Паулу. Я сказал Неймару, что предложение «ПСЖ» просто нереально: он может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Раз Ней остался в «Барселоне», значит, он счастлив в клубе и в городе. Я хотел, чтобы он перешел в «ПСЖ», но отец заставил его остаться.

Переговоры длились два часа, и Неймар проявлял энтузиазм. Нассер объяснил, что в «ПСЖ» у него не будет проблем с налогами, что он станет номером один в команде, чего нельзя сказать о его положении в «Барселоне».

Мы не сообщали «Барселоне» об этой встрече, но кто-то, кто работает на них, все разузнал и даже послал совету директоров фотографии.

Прессе об интересе «ПСЖ» рассказал я сам. Пока я общался с французским клубом, отец Неймара начал переговоры с «Барселоной». Он использовал «ПСЖ», чтобы подписать с каталонцами новый контракт.

«ПСЖ» был ближе других к подписанию Неймара, потому что их президент лично говорил с игроком, чего не делали, например, руководители «Реала» и «Манчестер Юнайтед», – сказал Рибейро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» был готов заплатить за Неймара 190 миллионов евро и предлагал самому игроку зарплату в размере 40 миллионов в год.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (6)
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Munez89
1473869989
Ну ПСЖ, это ПСЖ..а Барса, это космос. Команд как Барса в мире 5-6, не больше, правильно сделал что остался
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Mirak92
1473873063
Да не пошел бы он ,если бы и отец заставлял !что ему там делать ,он ж знойный ,позагарать поиграть в тепле в париж не варик ,грязноватый город. стыдно было по улицам ходить
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Andrew01
1473886460
Агент хотел бабла за переход срубить, комиссионные и все такое, но не вышло.... Отец у Неймара молодец, не то что у Сычева, бабло главное....
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Luis Figo
1473941482
И правильно сделал что послушал отца, ПСЖ еще много есть чтоб дойти до финала ЛЧ! Я не говорю про победителя еще! ))
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Александр ЗА
1474015682
Да
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