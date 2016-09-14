«Боруссия»М недовольна отказом «Манчестер Сити» провести матч на два часа раньше

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль выступил с критикой в адрес руководства «Манчестер Сити», которые отказались пойти немцам навстречу и провести перенесенный матч группового этапа Лиги чемпионов на два часа раньше запланированного.

«Что-то говорит мне о том, что они могли бы пойти нам навстречу. Нас и так очень огорчает тот факт, что все наши болельщики уехали домой. Теперь у нас появились проблемы в плане организации. Нам нужно брать билеты на другой самолет, бронировать гостиницу еще на одну ночь. Все очень сложно», – заявиль Эберль.