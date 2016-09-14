Гинер: «Я недоволен судейским департаментом»

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил с критикой отечественного судейского департамента. Также функционер заявил, что не будет договариваться с налоговой службой, чтобы та проверила, откуда у судей появляются дома, машины и квартиры.

«Я неоднократно говорил, что недоволен судейским департаментом. Выступают и видят ошибки только в наших матчах. Почему? Потому что я молчать не буду. Я сам себя обманывать не хочу. Я не собираюсь договариваться с налоговыми или фискальными органами, чтобы они проверили, откуда у кого появляются квартиры, дома и машины.

У нас большинство судей очень высокого класса. Какие-то ошибки, конечно, могут быть, но когда они направлены в одну сторону, меня это смущает. Когда Валентин Иванов молчит, не отвечая на вопросы журналистов о судейских ошибках в матчах, где не играл ЦСКА, а на ошибки в матчах с ЦСКА указывает. Или даже сам звонит, чтобы сказать об этом, я не знаю», – заявил Гинер.