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Гинер: «Я недоволен судейским департаментом»

14 сентября 2016, 18:08
10

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил с критикой отечественного судейского департамента. Также функционер заявил, что не будет договариваться с налоговой службой, чтобы та проверила, откуда у судей появляются дома, машины и квартиры.

«Я неоднократно говорил, что недоволен судейским департаментом. Выступают и видят ошибки только в наших матчах. Почему? Потому что я молчать не буду. Я сам себя обманывать не хочу. Я не собираюсь договариваться с налоговыми или фискальными органами, чтобы они проверили, откуда у кого появляются квартиры, дома и машины.

У нас большинство судей очень высокого класса. Какие-то ошибки, конечно, могут быть, но когда они направлены в одну сторону, меня это смущает. Когда Валентин Иванов молчит, не отвечая на вопросы журналистов о судейских ошибках в матчах, где не играл ЦСКА, а на ошибки в матчах с ЦСКА указывает. Или даже сам звонит, чтобы сказать об этом, я не знаю», – заявил Гинер.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (10)
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Aztec58
1473866223
Помнится, когда Безбородов, якобы ошибочно назначил пенальти в ворота Акинфеева в матче Спартак - ЦСКА 1:0, то Иванов не дожидаясь рапорта инспектора, заявил о допущенной арбитром ошибке, ага.
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subbotaspartak
1473866629
Когда недоволен, что ты делаешь с женой? Поступай с конями так же, не по иной.
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Asbjorn
1473866646
Уж кто бы был недоволен судьями
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Каратель помойников
1473868003
а что со службой то налоговой не договориться о проверке?боится спалиться?
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nik55
1473868888
чья бы корова мычала
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ivanthebest
1473869567
Чья бы морда мычала? Правильно не будет он указывать органам кого проверить, потому что сам спалится... А вообще, это он походу спецом, для отвода глаз, ибо с каждым годом всё очевиднее и очевиднее становится, как кони добывают своё чемпионство
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cska-62
1473871187
Я тоже недоволен... Но мне не менее противно, когда подсуживают ЦСКА, а не "Зениту"... Или снимают очки, что к спортивной борьбе не имеет никакого отношения! Может просто моё поколение выросло на знаменитом и благородном поступке Игоря Нетто на чемпионате мира по футболу, а не на "заносах", "распилах" и "откатах"? Так и вы не мальчик, Евгений Леннорович! И даже старше меня по возрасту на пару лет... Впрочем, мы явно в разных "песочницах" играли... И один другого вряд ли поймёт...
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subbotaspartak
1473872381
Ясное дело, это не штаб красной армии, Это там пукнул, а выполняют крутые парни. А тут то надо играть, А по дороге Зениты, Спартаки, твою мать.
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Krics
1473872857
Когда Акинфеев бьет игока в лицо и получает желтую, кто кому заносит?
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gera123
1473940776
походу судьи много просить стали, вот Леонорыч и запаниковал
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