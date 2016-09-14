КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» суммарно на 250 тысяч рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие наказания применены к клубам по итогам матчей 6-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0), а также тульским «Арсеналом» и «Зенитом» (0:5).

«В матче «Спартак» – «Локомотив» болельщики гостей использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рулей. Также болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

В матче «Арсенал» — «Зенит» болельщики обоих клубов использовали пиротехнику. За это «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей, а «Арсенал» на 50 тысяч рублей. Также фанаты «Арсенала» скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.