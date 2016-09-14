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  • КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» суммарно на 250 тысяч рублей

КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» суммарно на 250 тысяч рублей

14 сентября 2016, 18:00
4

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие наказания применены к клубам по итогам матчей 6-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0), а также тульским «Арсеналом» и «Зенитом» (0:5).

«В матче «Спартак» – «Локомотив» болельщики гостей использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рулей. Также болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

В матче «Арсенал» — «Зенит» болельщики обоих клубов использовали пиротехнику. За это «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей, а «Арсенал» на 50 тысяч рублей. Также фанаты «Арсенала» скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зенит Арсенал
Комментарии (4)
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Aztec58
1473865464
Белые и пушистые только коники?
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семечкин
1473867404
экспресс-анализ: стрелялки и пукалки у спартачей и путейцев на одном уровне, но матерятся путейцы виртуознее! стрелялки у зенитчиков лучше, чем у туляков, за это туляки обиделись и обозвали питерских от души!!!
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per4ik_aye
1473868079
Я был на матче Спартак Локо. Такое ощущение,что болелы между собой соревнуются кто кого обосрет по лучше. А те 22 так, для галочки.
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ViktorMG
1473874074
Это не борьба и поэтому нет никаких результатов. Пока не будут наказывать непосредственных виновников ничего не изменится. Штрафовать, а может и сажать надо не клубы, а тех кто нарушает.
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