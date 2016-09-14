Гинер: «Бюджет ЦСКА составляет 75-78 миллионов долларов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о бюджете клуба, а также подчеркнул, что клуб не является ни прибыльным, ни убыточным.

«Бюджет стабилен. Больше 75-78 миллионов долларов он обычно не бывает. Он стабилен, и это те деньги, которые мы зарабатываем и можем потратить. Если получил прибыль, значит, можешь больше потратиться на трансферы, увеличить зарплаты, финансирование детской школы. Очень сомневаюсь, что акционеры «Реала» или «Манчестер Юнайтед» получают какие-то дивиденды в свои карманы. Чем больше клуб заработал, тем больше потратит. Это и называется финансовым «фэйр-плей», – заявил Гинер.