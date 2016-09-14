Гинер: «Рад, что «Спартак» стал играть сильнее»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением об уровне российского футбола. По словам функционера, в российской Премьер-лиге должно быть пять-шесть клубов, которые не должны опускаться ниже определенного уровня.

«Я неоднократно говорил о том, что нехорошо, если у нас слабый «Спартак». Нехорошо, если у нас слабый ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Чем больше будет конкуренции в чемпионате, тем будет гораздо лучше для нас в Европе, мы там будем иначе играть. Я доволен, что наши клубы начинают играть сильнее, в том числе и «Спартак». У нас должно быть пять-шесть клубов, которые не должны опускаться ниже определенного уровня» – заявил Гинер.