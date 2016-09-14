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Гинер: «Рад, что «Спартак» стал играть сильнее»

14 сентября 2016, 15:55
14

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением об уровне российского футбола. По словам функционера, в российской Премьер-лиге должно быть пять-шесть клубов, которые не должны опускаться ниже определенного уровня.

«Я неоднократно говорил о том, что нехорошо, если у нас слабый «Спартак». Нехорошо, если у нас слабый ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Чем больше будет конкуренции в чемпионате, тем будет гораздо лучше для нас в Европе, мы там будем иначе играть. Я доволен, что наши клубы начинают играть сильнее, в том числе и «Спартак». У нас должно быть пять-шесть клубов, которые не должны опускаться ниже определенного уровня» – заявил Гинер.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Локомотив Зенит Гинер Евгений
Комментарии (14)
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nik55
1473859183
рад--верится с трудом
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Каратель помойников
1473859380
лукавит
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ильиных
1473859561
а цска хуже
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VVM1964
1473862929
БЛА БЛА БЛА .
Ответить
Аскорбин
1473864402
хитро*опый жид
Ответить
vladimir-7
1473864618
Спартак и так входит в 6-ку лидирующих команд РФПЛ. Их постоянное место в лиге было-шестое. ЦСКА, Зенит, Ростов, Краснодар, Локомотив, Спартак-вот лидеры на сегодня.
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Жентус
1473864796
Это не Спартак стал лучше играть, это все наши клубы опустились до 5-0 от Баварии... Поголовно.
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subbotaspartak
1473866475
Гиненр стал тому лишь рад Нашлось кому коней гонятть
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за ЦСКА с 1980г
1473870654
я,кстати,тоже рад! А то в последнее время дерби смотреть было не так интересно(0:4 например..)
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barbardir
1473948990
Ну почему, слабые кони очень даже ничего))
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